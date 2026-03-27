写真家・梶井照陰の展示「NAMI_波」が4月2日よりBOOK AND SONSで開催

4月2日（木）より、BOOK AND SONSにて、梶井照陰による展示「NAMI_波」が開催される。

佐渡島にて真言宗の僧侶をしながら、写真家として活動をつづける梶井照陰。

―波には、同じ形というものがない。風が触れれば、しぶきの立ち方が変わる。水面の下では、層ごとに流れの向きが変わる。そのかすかな差が積み重なって、波は刻々と別の相を生み出していく。どれか一つを「本当の波」と呼ぶことはできない。表に見える顔と、深いところに隠れた動きが響き合い、形は絶えず揺れ続ける。その重なりは、人の心の奥で層を成す記憶や感情が、時の流れとともに輪郭を変えていくのと、どこか似ている。波は、同じ表情を保つことがない。見えている形は、いくつもの作用が生んだ結果にすぎない。―

なお、会場では新作写真集『NAMI_波』（リトル・モア刊）が販売される。

【開催情報】

梶井照陰「NAMI_波」2026年4月2日（木）〜4月21日（火）東京都目黒区鷹番2-13-3 キャトル鷹番 BOOK AND SONS03-6451-0845／shop@bookandsons.com

▼写真集『NAMI_波』価格：4,500円＋税発売日：4月20日（月）※BOOK AND SONSでは2日より先行販売

▼BOOK AND SONS ブログページhttps://bookandsons.com/blog/nami.php