藤本美貴、夫婦ゲンカの対処法を明かす「夫は家出することも」 さや香・新山は妻とケンカした後に“まさかの行動”
ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話を、26日午後9時より放送した。
【写真】バツ2・子持ち39歳彼氏とヒートアップする8歳下彼女
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
第4話では、翌日に旅を続けるか、その場で別れて帰国するかを決める「中間決断」を翌日に控えた、運命の3日目の模様が映し出された。会社経営者の彼氏・ケンシ（39歳）と、テックエンタメ系会社勤務の彼女・サチエ（31歳）のカップルは第1話から「付き合いでのお酒やクラブは仕事のうち」と主張するケンシに対し、サチエは「お酒のことになると、お互いの折れない部分が出てケンカになる」と不安を募らせていた。
スタジオトークでは、「ケンカした後のパートナーとの距離の取り方」が議論に。藤本は「うちは離れる。熱いままだと『あの時もこうだった！』と違うことまで蒸し返してしまうから。うちは旦那さんが家出するというスタイル」と、冷静になるための物理的な距離の重要性を語った。
一方、さや香・新山は「仕事の入り時間を自分の中で勝手に早めて家を出る。ケンカに正解（イエスかノーか）はないので、落ち着くのを待ってから家族で出掛け、上から楽しい気持ちで無理やり塗りつぶす」という独自の解決策を披露。これに藤本も「楽しい時に『あの時こうだったけど…』と（冷静に）言われる方が、ケンカ中に言われるより環境的に大事ですよね」と深く納得。
さらに新山が「先に楽しい空気を作ってから、ボケっぽく（不満を）言う」と付け加えると、ヒコロヒーやゆうちゃみは「めっちゃいいやん！助かるわ、それ！」と、その処世術を絶賛した。
【写真】バツ2・子持ち39歳彼氏とヒートアップする8歳下彼女
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
第4話では、翌日に旅を続けるか、その場で別れて帰国するかを決める「中間決断」を翌日に控えた、運命の3日目の模様が映し出された。会社経営者の彼氏・ケンシ（39歳）と、テックエンタメ系会社勤務の彼女・サチエ（31歳）のカップルは第1話から「付き合いでのお酒やクラブは仕事のうち」と主張するケンシに対し、サチエは「お酒のことになると、お互いの折れない部分が出てケンカになる」と不安を募らせていた。
スタジオトークでは、「ケンカした後のパートナーとの距離の取り方」が議論に。藤本は「うちは離れる。熱いままだと『あの時もこうだった！』と違うことまで蒸し返してしまうから。うちは旦那さんが家出するというスタイル」と、冷静になるための物理的な距離の重要性を語った。
一方、さや香・新山は「仕事の入り時間を自分の中で勝手に早めて家を出る。ケンカに正解（イエスかノーか）はないので、落ち着くのを待ってから家族で出掛け、上から楽しい気持ちで無理やり塗りつぶす」という独自の解決策を披露。これに藤本も「楽しい時に『あの時こうだったけど…』と（冷静に）言われる方が、ケンカ中に言われるより環境的に大事ですよね」と深く納得。
さらに新山が「先に楽しい空気を作ってから、ボケっぽく（不満を）言う」と付け加えると、ヒコロヒーやゆうちゃみは「めっちゃいいやん！助かるわ、それ！」と、その処世術を絶賛した。