Snow Manの“江戸川出身トリオ”佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太が冠番組で地元凱旋！「温かい目で楽しんでいただけたら」
TBSにて、4月3日22時より『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』の放送が決定。同日19時から3時間スペシャルで放送する『それSnow Manにやらせて下さいSP』に続き、Snow Manが“4月最初のTBS金曜日の夜”を4時間にわたって盛り上げる。
■オープニングは、江戸川区民なら絶対一度は来たことがある（!?）という行船公園で決行
東京の下町・江戸川区出身のSnow Man佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太の3人による、初の冠番組が決定。“江戸川出身トリオ”が下町を舞台に、キラキラなゲストを迎え、下町グルメとお酒を楽しみながら台本一切無しの“気取らないトーク”をして仲を深めていく。
3人で地元に帰るのはテレビ初。江戸川をこよなく愛する3人は、地元を舞台にした冠番組の決定に大歓喜！ 同じ病院で生まれ、幼稚園も一緒だったという渡辺と宮舘、そして佐久間の実家には渡辺が親戚レベルで遊びに来ていた…など、エピソードを語ればキリがない3人が、下町ならではの魅力をお茶の間に届けていく。
オープニングは、江戸川区民なら絶対一度は来たことがある（!?）という行船公園で決行。まさしく3人も小さい頃によく来ていた公園とのことで、咲き始めの桜をバックに開始早々、懐かしいエピソードに花が咲く。
■第1回ゲストは初対面の岡田将生！さらに、中条あやみも参加して大盛り上がりの展開に
記念すべき第1回のゲストには、岡田将生が登場。実は、岡田も江戸川区出身ということで、初対面の2組ながら、昼間からお酒を片手に地元話で大盛り上がり。そして、Snow Manメンバーとの意外な接点も明らかに!?
さらに、2軒目からは岡田と4月スタートの金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』で共演する中条あやみも参加。こちらも下町レトロな大衆居酒屋を舞台に、どんなトークが繰り広げられるのか？ 追って発表される続報にも注目だ。
(C)TBS
■佐久間大介 コメント
■渡辺翔太 コメント
■宮舘涼太 コメント
あっという間の時間で楽しかったです。“ざっくばらん”という言葉が良く似合う番組になっているんじゃないかと思います。この番組を見て江戸川のことをたくさん知っていただけたらと思います。
■番組情報
TBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』
4/03（金）19:00～22:00
TBS系『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』
04/03（金）22:00～22:54
MC：佐久間大介（Snow Man）、渡辺翔太（Snow Man）、宮舘涼太（Snow Man）
ゲスト：岡田将生、中条あやみ
■関連リンク
『それSnow Manにやらせて下さい』OFFICIAL SITE
https://www.tbs.co.jp/sore_snowman/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/