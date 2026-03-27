Snow Manの“江戸川出身トリオ”佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太が冠番組で地元凱旋！「温かい目で楽しんでいただけたら」

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TBSにて、4月3日22時より『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』の放送が決定。同日19時から3時間スペシャルで放送する『それSnow Manにやらせて下さいSP』に続き、Snow Manが“4月最初のTBS金曜日の夜”を4時間にわたって盛り上げる。

■オープニングは、江戸川区民なら絶対一度は来たことがある（!?）という行船公園で決行

東京の下町・江戸川区出身のSnow Man佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太の3人による、初の冠番組が決定。“江戸川出身トリオ”が下町を舞台に、キラキラなゲストを迎え、下町グルメとお酒を楽しみながら台本一切無しの“気取らないトーク”をして仲を深めていく。

3人で地元に帰るのはテレビ初。江戸川をこよなく愛する3人は、地元を舞台にした冠番組の決定に大歓喜！ 同じ病院で生まれ、幼稚園も一緒だったという渡辺と宮舘、そして佐久間の実家には渡辺が親戚レベルで遊びに来ていた…など、エピソードを語ればキリがない3人が、下町ならではの魅力をお茶の間に届けていく。

オープニングは、江戸川区民なら絶対一度は来たことがある（!?）という行船公園で決行。まさしく3人も小さい頃によく来ていた公園とのことで、咲き始めの桜をバックに開始早々、懐かしいエピソードに花が咲く。

■第1回ゲストは初対面の岡田将生！さらに、中条あやみも参加して大盛り上がりの展開に

記念すべき第1回のゲストには、岡田将生が登場。実は、岡田も江戸川区出身ということで、初対面の2組ながら、昼間からお酒を片手に地元話で大盛り上がり。そして、Snow Manメンバーとの意外な接点も明らかに!?

さらに、2軒目からは岡田と4月スタートの金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』で共演する中条あやみも参加。こちらも下町レトロな大衆居酒屋を舞台に、どんなトークが繰り広げられるのか？ 追って発表される続報にも注目だ。

(C)TBS

■佐久間大介 コメント

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