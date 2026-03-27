狂気の手作り「入れ歯チョコレート」が爆誕！ プレゼントで贈られたら二度見確定の、無駄にリアルすぎるビジュアルと斜め上の制作過程を紹介

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『入れ歯チョコレート作ってみた！』というカオス工場さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

うまくもないしまずくもない

入れ歯チョコレート作ってみた！

「なぜそれを作ろうと思ったのか」、思わずそんなツッコミを入れたくなる、クスッと笑える狂気の手作りお菓子動画をご紹介します。

今回、投稿者のカオス工場さんが生み出したのは、なんと無駄にリアルすぎる「入れ歯を模したチョコレート」。

初めにベースとなる歯の模型を購入。これで型をとります。

鍋で型取り用の寒天を作ります。今回は固くしたいので濃度は3倍にしたそうです。

切り分けた牛乳パックに寒天を注ぎ、そこに歯の模型も入れます。

それを冷蔵庫で冷やします。

寒天を冷やしている間に、チョコを湯煎して溶かします。

ここからチョコを使うのですが、調理のしやすさを考慮して上と下の歯の模型が一緒に入る容器に変更して寒天を作りなおしたそうです。

模型を剥がしたのがコチラ。良い感じに型が出来上がっています。

先ほど作った型にホワイトチョコを流し込みます。ここは歯の部分になります。

続いて、ピンクのチョコレートを流し込み歯茎部分を作ります。全て流し込んだら冷やして固めます。

完成したのがコチラ。歯茎部分は多少ボロボロですが、歯の部分はかなりそれっぽい形に出来上がりました。

これがプレゼントで贈られてきたら二度見すること間違いなしのインパクトですね！

そんな入れ歯チョコレートの制作過程を映像で楽しみたい方は、ぜひ動画をご視聴ください。