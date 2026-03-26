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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【急展開】まさかのJCB参戦！マネックス証券クレカ積立の還元率3種比較。一番お得な積立カードはどれ？」と題した動画を公開した。新たにJCBオリジナルシリーズが追加され、対象が3種類となったマネックス証券のクレカ積立において、どのカードが最もお得なのかを徹底解説している。



動画の序盤で、マネックス証券でのクレカ積立について「結論を言うとdカード一択」と断言する。マネックス証券がドコモの連結子会社となった背景から、今後も自社グループであるdカードが優先される仕組みになっていると指摘した。



新たに参入したJCBオリジナルシリーズでの積立還元率については、ショッピングでの月間利用額が条件になっている点を詳しく解説した。年会費無料のJCBカードSやWなどの一般カードでは、月に5万円以上の利用がなければ還元率が0%になってしまうという厳しい条件を提示。積立以外のショッピング利用のみがカウントされるため、日常的にカードを使わない層には不向きであることを示した。



一方のdカードは、ノーマルカードで10万円を積み立てた場合でも730ポイントが獲得できる。ショッピング利用などの条件もないため、JCBカードと比較して圧倒的に有利であると語る。さらに、これまで主流だったマネックスカードについても10月から改悪される事実に言及。月に1万円以上の利用がなければ還元率が0%に引き下げられるため、ここでもdカードの優位性が浮き彫りになった。



動画の後半では、JCBクレカ積立開始を記念した最大1万円のキャッシュバックや、既存会員も対象となる抽選で最大10万円が当たるキャンペーン情報を紹介。さらにポイントサイトを経由したお得なカード発行手順にも触れ、視聴者が知的好奇心を満たしながら賢く資産形成を進めるための実践的なアドバイスで締めくくった。