『FANZAライブチャット』の女王・すみれchがデジタル写真集発売！全年齢版に加え素肌全開のR18版も同時発売♡

大人向け配信で人気を博す、すみれchのオフに密着したデジタル写真集『すみれおふらいん』が3月23日発売！

3月23日、『FANZAライブチャット』で年間ランキング1位に輝く人気配信者・すみれch（すみれチャンネル）のデジタル写真集『すみれおふらいん』が発売された。

本作のテーマは「すみれchの一日に密着」。起床直後の銭湯での朝風呂から、夜にあなただけに見せるプライベートな姿まで、彼女の日常を余すことなく切り取っている。

すみれch © HIROKAZU／集英社

さらに、通常は見ることのできない実際の自宅や配信部屋での撮影も敢行。愛猫も登場し、画面越しでは分からない彼女の「舞台裏」を覗き見るような臨場感を演出している。

すみれch © HIROKAZU／集英社

ラインナップは「全年齢版」に加え、より大胆なセクシーカットを凝縮した「R18版」を同時展開。ファン必携の、かつてないほど距離感の近い一冊に仕上がった。

すみれch © HIROKAZU／集英社

【プロフィール】

すみれch（すみれチャンネル）

身長163cm B85 W64 H90

趣味：猫カフェ巡り・映画鑑賞

出演履歴： 写真集『ちょうどいい女』: 2024年12月14日発売 / 双葉社

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