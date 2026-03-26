3月22日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の完成披露試写会がおこなわれた。この試写会で、目黒がファストファッションブランド「GU」のアイテムを身に着けていたことが話題を呼んでいる。

試写会は、東京・六本木のTOHOシネマズ六本木ヒルズでおこなわれたが、目黒はハリウッド制作ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影でカナダに滞在中のため、リモートで参加した。

「目黒さんは『坂本商店』とデザインされたグリーンのTシャツに、ベージュのカーディガンを羽織っていました。TシャツはGUとコラボした『グラフィックTサカモトデイズ』で990円、カーディガンは『リリヤーンクルーネックカーディガン』で1490円です。試写会後、SNSではカーディガンを買い求める人が続出し、売り切れになったことを報告する声も見受けられました」（芸能担当記者）

庶民的ブランドのカーディガンは、試写会後、目覚ましい売れ行きを見せているようだ。

「GUには、『ORDER＆PICK』というアプリで注文できるシステムがあるのですが、23日の夜から注文が殺到し、夜のうちに在庫すべてご購入となりました。目黒さんが着用していたカーディガンと同じ色の、Lサイズが人気です」（都内のGU店舗スタッフ）

目黒が着用したことで、どれほどの反響があったのか。本誌「Smart FLASH」は、GUを運営する株式会社ジーユーに問い合わせた。

「こちらの商品はユニセックスのため、男性、女性問わず着用いただけますが、（目黒さんに）着用されたカラーが反響をいただいております。もともと人気の商品ではありますが、さらにお問い合わせが増えております。

店舗は日々、状況が変わりますが、オンラインは現在、在庫がない状態です。SNSで話題にしていただけたことは認識しており、日々、商品作りに取り組むうえで、こうした反応をいただけることをたいへん喜ばしく感じております」（広報担当者）

GUでもうれしい悲鳴があがっているようだ。目黒は、イタリアの高級ファッションブランド「FENDI」のアンバサダーや、キリンビール、キッコーマンなど、ハイブランドからなじみのあるメーカーまで、多くの企業の広告に起用されている。

「目黒さんのファンには、購買力のある中高年層も多く、彼を起用した商品の売れ行きはいいと評判です。また、昨今の推し活ブームもあり、目黒さんが出演するCMの掲示物を撮影するため、遠方から足を運ぶ人も珍しくありません。一定数、市場を動かす効果があることも、企業側のオファーが絶えない理由のひとつでしょう」（広告代理店関係者）

かつて、木村拓哉がドラマで身に着けたアイテムが爆発的に売れたことが広く認知されている。令和は、“めめ効果”が大ブームを巻き起こしそうだ。