あのちゃんが自身のInstagramを更新し、HANA、BE:FIRSTとの集合ショットを公開した。

【写真】『週刊ナイナイミュージック』最終回ゲスト、あの、HANA、BE:FIRST、増田貴久がナインティナインを囲んでの集合ショット

■フェス形式で放送された『週刊ナイナイミュージック』最終回

ナインティナインがMCを務める音楽番組『週刊ナイナイミュージック』が、3月25日に最終回を迎えた。ラストを飾ったのは、番組初の“フェス”形式だ。3月18日放送回から2週にわたって番組ゆかりのアーティストたちが出演し、「ナイナイとやり残した」ことをやり遂げた。後半となった今回は、あのを筆頭に、圧倒的な歌唱力を誇るHANA、ボーイズグループシーンの最前線を走るBE:FIRST、そして、卓越したエンターテイメント性を備えた増田貴久が出演。ジャンルを超えたアーティストたちが、熱狂のステージを繰り広げた

番組に何度も出演しているあの。矢部浩之から「今日ホンマ最終回やからしゃべっておきたいこととかある？ナイナイと」という問いかけに対し、「ないない」と即答。意図せぬ絶妙な返しに、矢部が「うまい！そんなことも言えんのや」と感嘆の声を上げるが、当の本人は「たまたまです」と照れ笑いを浮かべるというシーンも。一方で、岡村隆史は「anoとやり残したこと」として、「お願いだから電話に出てほしい！」と切実に訴えた。岡村が「電話をかけても切られてしまう」と明かし、「何なの？」と問い詰めるとあのは、「逆に何なの？」と一蹴。矢部の仲裁を経て行われたその場で岡村がかけた電話も切断という結末を迎えた。続くステージで、あのちゃんはアルバム『BONE BORN BOMB』収録の「Past die Future」をパフォーマンスした。

HANAとBE:FIRSTには、ナイナイのふたりが「HANAとBE:FIRSTと集合写真が撮りたい」とお願い。“納会”と銘打って、真面目な表情での集合写真を撮影した。そしてHANAは「ALL IN」を、BE:FIRSTは「BE:FIRST ALL DAY」を披露した。

■あのが公開した『週刊ナイナイミュージック』の舞台裏

あのは「HANAちゃん会えてハッピィ」とコメントし、HANAのメンバーに囲まれる形での集合ショット（1枚目）を公開。続けて「BE:FIRSTさんも久々」と、BE:FIRSTのメンバーに挟まれて、少し屈んで両手を広げるポーズでの集合ショット（2枚目）も披露した。

あのちゃんはパジャマをアレンジしたような青い衣装で出演したが、少しプク顔ぎみの自撮りショット（3枚目）も投稿している。

SNSには「推しと推しと推し！」「好き同士の写真ありがたい」「あのちゃん写真公開ありがとう」といった声を見ることができる。

■写真：『週刊ナイナイミュージック』出演者が揃った集合写真