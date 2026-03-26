26日15時現在の日経平均株価は前日比437.63円（-0.81％）安の5万3311.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は245、値下がりは1305、変わらずは30と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は155.09円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が44.12円、ファナック <6954>が18.38円、東京海上 <8766>が15.59円、住友電 <5802>が13.4円と続いている。



プラス寄与度トップはダイキン <6367>で、日経平均を19.55円押し上げている。次いでレーザーテク <6920>が13.64円、キッコマン <2801>が12.53円、フジクラ <5803>が11.03円、三井物 <8031>が5.82円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運、石油・石炭、輸送用機器と続く。値下がり上位には保険、ガラス・土石、精密機器が並んでいる。



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