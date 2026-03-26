あまりに微笑ましいゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で22万回再生を突破し、「気まずそうで草」「猫ちゃんの困り顔w」「カワイイやつめ！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：猫のケージに憧れている大型犬→ふと様子を見てみたら…自分の大きさを理解してない『まさかの行動』】

猫のケージに憧れて…

TikTokアカウント「carlon_____」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバー『クラリス』ちゃん、猫の『ルパン』ちゃんとの穏やかな暮らしを紹介しています。この日、自分のケージの中で寛いでいたルパンちゃん。ルパンちゃんのケージは3階建てで、2階にあたる部分でのんびりしていたそうです。

投稿主さんは、ルパンちゃんとクラリスちゃんを残してトイレ掃除へ。戻ってみると、なぜかルパンちゃんのケージの中にクラリスちゃんがいたのだとか…！

クラリスちゃんは、ケージの扉から無理矢理入ったようで、1階部分に座って途方に暮れていたといいます。

思ってたのと違う！！

部屋に侵入されたルパンちゃんは困惑顔。そんなルパンちゃんの真下で、さらに困惑してガックリと肩を落とすクラリスちゃん…。もしかすると、クラリスちゃんは猫用ケージに憧れていたのかもしれません。しかし、自分の体の大きさを理解していなかったのか、思っていたより狭くて落ち込んでしまったのでした。

お互いに気まずそうな顔を浮かべる2匹の姿は、あまりにシュール。窮屈すぎて、出る方法も分からなくなってしまったのでしょう。投稿主さんがクラリスちゃんを呼ぶとなんとか出てきたそうですが、もう二度と入ることはない…かもしれませんね♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「窮屈にしてて草」「体のサイズわかってない(笑)」「思ってたんと違うって顔してて笑った」など沢山の反響がありました。

仲良しな2匹にホッコリ

普段のクラリスちゃんとルパンちゃんは、まるで本当の兄弟のように仲良し。ときにはルパンちゃんがクラリスちゃんを叱ることもあるそうですが、クラリスちゃんが穏やかな性格のため、大きなトラブルもなく暮らしているといいます。

それぞれがテレビを観ることを趣味としており、2匹並んでテレビ鑑賞を楽しむことも。同じ趣味を持つ2匹、これからも仲睦まじく過ごしてほしいものですね♡

TikTokアカウント「carlon_____」には、クラリスちゃん＆ルパンちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「carlon_____」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。