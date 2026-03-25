米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）は25日、日本国内で独占配信したワールドベースボールクラシック（WBC）の「日本対オーストラリア戦」のライブ視聴者数が「日本におけるNetflixの単一タイトルとして史上最多」となる1790万人を記録したと発表した。

公式サイトでは「日本国内でNetflixが配信した全47試合のワールドベースボールクラシックは、3140万人の視聴を記録」と報告。WBCとしても、野球配信全体としても「グローバルで過去最大の視聴」となった。中でも8日に行われた1次ラウンド第3戦の日本対オーストラリア戦は、「1790万人の視聴となりました」と公表。映画やアニメなど、全てのジャンルも含めた日本における同社のコンテンツとしては史上最多の視聴数だという。

また「大会期間中、55％の視聴者は少なくとも1試合以上の非日本戦を視聴しました」とし「日本戦で最も視聴された試合トップ3は、『日本対オーストラリア』(1790万）、『日本対韓国』(1786万）、『日本対ベネズエラ』(1726万）でした。日本戦以外では、『アメリカ対ベネズエラ』『オーストラリア対韓国』『アメリカ対カナダ』がトップ3となりました」と伝えた。

視聴者数の30％超を35歳未満が占め、19歳以下の若年層が全体の14.2%。20歳以上の女性比率は約48％を占めており、同社は「NetflixによるWBC配信が、日本における従来の野球ファン層を大きく広げ、特に若い人々と女性視聴者の獲得に寄与したことが分かります」と報告した。