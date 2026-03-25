内博貴が3月24日、自身のInstagramを更新。約20年ぶりにSUPER EIGHTのメンバーと一緒にステージで共演したことを報告した。

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3月24日、大阪松竹座にて、STARTO ENTERTAINMENTの所属タレント総勢92人が集結した一夜限りの公演『ほんまおおきに大阪松竹座～WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ!卒業式。～』を開催。本公演のシークレットゲストとして内が登場した。

内は自身のInstagramに「約20年ぶり！一緒にステージ しっかり歌うぞぉー」と意気込みを綴り、内が丸山隆平に寄り添いながら撮影された、SUPER EIGHTの5人との楽屋での記念写真を投稿。「#出る前に泣きそうだった」と、この時の心境をハッシュタグをつけて伝えた。

また、SUPER EIGHTの公式Instagramでも「SUPER エモ EIGHT」と6人の写真を投稿。コメント欄にはファンからの「エモすぎる」「泣いた」「末っ子の顔になる内くんが大好き」「嬉しすぎるサプライズ」などの声が後を絶たず、今回の共演への感謝の声に溢れている。

（文＝本 手）