お笑いタレント・もう中学生(43)が、25日放送の日本テレビ系「有吉の壁」（水曜後7・00）2時間生放送スペシャルに出演。番組内で結婚したことを電撃発表した。

番組の終盤に登場したもう中学生は、「私、もう中学生は43歳になりました！そして43歳ということは、厄年、明けました！」と報告。そして「もう一つご報告があります。結婚しました〜！」と電撃発表した。

まさかの報告に、番組司会の有吉弘行も「えっ！？結婚したの？本当に！？」と驚きを隠せず。「お前が？どなたと？」と質問攻めにした。もう中学生はお相手について、「えりさん」と名前だけ明かしていた。関係者によると、芸能関係の仕事をしている女性だという。

長野県出身のもう中学生は、高校卒業後の2001年にNSC東京校に入学。同期はこがけん、エハラマサヒロなど。段ボールを使った独特のフリップ芸が話題となり、2009年頃にブレーク。その後は仕事が減った時期があったものの、2020年にTBS「水曜日のダウンタウン」や日本テレビ「有吉の壁」、JFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」などへの出演をきっかけに再度、脚光を浴びた。