パペットスンスン『Echoes Baa 2026』のMCに就任！「Echoes Amusement Park」の詳細も解禁

横浜で行われる新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（4月3～5日）内で、ネジメントレーベル「Echoes」がキュレーションするイベント『Echoes Baa 2026』が4月4・5日に横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で開催。

このたび本イベントのMCにEchoesに所属するアーティストでもあるパペットスンスンが就任。当日は、VTRにてスンスンの特徴的でかわいらしい声と動きで『Echoes Baa』のステージを盛り上げる。

■Echoes Amusement Parkには、ゲームブース、スケートボード、ラジコン、クレーンゲームが登場

また、三菱商事都市開発株式会社の協力のもと今年あらたに誕生する「Echoes Amusement Park Supported by 三菱商事都市開発」の詳細も公開。こちらでは、アーケードゲームやスケートボード、クレーンゲームなど、多彩な遊びを楽しめる。

そして、オリジナルEchoesグッズ「Echoes Maaket」の詳細も発表。今年もそれぞれこだわりが詰まった豊かなラインナップが揃った。ART WALLのクリエイターコラボTシャツや、FOODで協力している崎陽軒とのコラボTシャツが販売される。詳細は『CENTRAL』の公式サイトなどで。

■Echoes VTR MC

2025年6月よりEchoesの仲間入りをした「パペットスンスン」。今回はVTR MCとして初めて『Echoes Baa』に登場。スンスンとノンノンのMCにも注目だ。

■Echoes Amusement Park Supported by 三菱商事都市開発

今年『Echoes Baa』にあらたに誕生するAmusement Parkには、ゲームブース、スケートボード、ラジコン、クレーンゲームといった、Echoesがあったら楽しいだろうなという遊びが集結。本エリアは街での遊び「可能性を試す実験室」であり、三菱商事都市開発株式会社の協力によって実施される。

◇ゲームブース

Electronic Arts社提供のゲームブースが登場。FPSの金字塔『Apex Legends』他、スケートゲーム『skate.』、世界中のリーグ、大会、クラブ、選手が登場する『EA SPORTS FC(TM)26』、本物さながらの総合格闘技体験を味わえる『UFC(R) 5』、日本グランプリ開催がせまるF1(R)公式ゲーム『F1(R) 25』など、EAを代表するタイトルが遊べるゲームコーナー。

友達の家に遊びに来たときのようにワイワイしたり、過去ではゲームセンターにふらっと立ち寄って誰かとバトル、現在ではオンラインで繋がり世界中のプレイヤーと競うような、純粋に遊びが持っている楽しさを追求するゲームセンターだ。

(C)026 Electronic Arts.

◇スケートボード

スケートボードと音楽の関係は、まさにカルチャーの象徴となる瞬間を体現してきたといえる。音楽やアートなど様々な異なるカルチャーがスケートボードと混ざり合うことで、影響力のある文化を生み出してきた。

そしてスケーターは街を象徴する存在。見るだけで心を奪われるプロスケーターによるジャムセッションや、スケートを体験できるワークショップなど、スケートボードに興味がある人もない人も楽しめるコンテンツを様々なブランドとともに創出する。

◇ラジコン

RCカーライフスタイルブランド「BLOCKHEAD MOTORS」協力のもとラジコンで遊べるスポットが出現。現在、世界的に話題となっているストリートスタイルのラジコンデモやスケートボードとのジャムセッションなど、最も新しいストリートでの遊びが詰まった体験を提供する。

◇クレーンゲーム

クレーンゲームは、取れるか取れないかのハラハラと、ゲットしたときの感情の高鳴りが縁日の金魚すくいや射的などを彷彿とさせるユニークな遊び。『Echoes Baa』では クレーンゲームを遊びのひとつとして提供し、Echoesレーベルからアーティストデビューを果たしたパペットスンスンのプライズが登場。パペットスンスンのプライズをゲットできるチャンスだ。

■Echoes Maaket

「着たい」をカタチにするEchoes Maaket。

シーズンごとの気分が垣間見られるEchoes item 2026オリジナルアイテムがリリース。昨年はなかったフーディーやロンTの他、アクリルキーホルダー（会場限定）など、ユニークな新作アイテム群が今年も会場及びオンラインにて発売される。

さらに、音楽とその周りにあるものが表現されたコラボレーションアイテムも登場する。

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

04/03（金）～04/05（日）神奈川・Kアリーナ横浜／横浜赤レンガ倉庫／KT Zepp Yokohama／臨港パーク

『Echoes Baa 2026』

04/04（土）神奈川・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会

出演：新しい学校のリーダーズ / Awich / キタニタツヤ /CHiCO with HoneyWorks / NOMELON NOLEMON / Balming Tiger / YOASOBI

Echoes Baa Selected Artist:jo0ji

04/05（日）神奈川・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会

出演：Aooo / asmi / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 羊文学 / 星街すいせい / MAISONdes

Echoes Baa Opening Act:華乃

■【画像】『Echoes Baa 2026』エリアマップ

■関連リンク

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』公式サイト

https://central-fest.com/