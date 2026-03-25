フォロワー130万の“日本一美しいドラマー”、ミニ丈ドレス姿がスタイル抜群「今年はヒップアップを頑張りたい！」
ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が25日までにInstagramを更新。入浴姿を披露した。
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
そんな彼女が投稿したのは自身のミニ丈ドレス姿。「今年はヒップアップを頑張りたい！ という目標を密かに掲げております コツコツできることからということで 私は基本マンションは エレベーターを使わず階段で上がってます ヒップアップには 階段は1段飛ばしが効くらしいよ 日常でできることみんなも何かしてる？」とつづった。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が集まった。
引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）、X（@maixx102419）
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
そんな彼女が投稿したのは自身のミニ丈ドレス姿。「今年はヒップアップを頑張りたい！ という目標を密かに掲げております コツコツできることからということで 私は基本マンションは エレベーターを使わず階段で上がってます ヒップアップには 階段は1段飛ばしが効くらしいよ 日常でできることみんなも何かしてる？」とつづった。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が集まった。
引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）、X（@maixx102419）