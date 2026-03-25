人気グラドル相次ぎ“酒の失敗談”で衝撃告白「一旦自分のパーカーに吐いた」
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#12が24日放送された。#12では、スタジオゲストには、グラビアアイドルの橋本梨菜と真島なおみが登場した。
【写真】”日本一黒いグラドル”橋本梨菜、水着一切なしで大胆露出 デジタル限定写真集
「お酒のやらかしエピソード」をテーマにしたトークでは、「事務所の子が仲良い」「最近は飲むっていうより、ご飯を食べ終わった後にサウナに行くことが多い」と語った橋本が、過去の失敗について「タクシーに乗ってて、気持ち悪くなって、一旦自分のパーカーに吐いた」と衝撃の行動を告白をする。「これはヤバいと思って、なかった事にした」と振り返った橋本に、ニューヨーク・屋敷から「降りてくださいよ」「なんで乗り続けるんですか？」とツッコミが入れた。
続いて、“令和の愛人”こと真島も酒の失敗談を披露。「5軒ぐらい飲んでて、飲みたい日だった」「ハシゴして、最後友だちと飲んで、その友だちのお家に帰ろうってなった」と切り出した真島は、その友人について「その子すごい実家が太くて、高層マンションに住んでて、エレベーターを2回乗り継ぐようなマンション」だったと説明。しかし、酔っ払っていた真島は「毎エレベーターに吐いた」とまさかの大失態を暴露。橋本、真島の「吐いた」というリアルな失敗談に、屋敷は苦笑しながら「酒でやらかした話、もっと
エロいのください」とツッコミを入れていた。
『愛のハイエナ season5』#12はABEMAにて無料配信中。
【写真】”日本一黒いグラドル”橋本梨菜、水着一切なしで大胆露出 デジタル限定写真集
「お酒のやらかしエピソード」をテーマにしたトークでは、「事務所の子が仲良い」「最近は飲むっていうより、ご飯を食べ終わった後にサウナに行くことが多い」と語った橋本が、過去の失敗について「タクシーに乗ってて、気持ち悪くなって、一旦自分のパーカーに吐いた」と衝撃の行動を告白をする。「これはヤバいと思って、なかった事にした」と振り返った橋本に、ニューヨーク・屋敷から「降りてくださいよ」「なんで乗り続けるんですか？」とツッコミが入れた。
エロいのください」とツッコミを入れていた。
『愛のハイエナ season5』#12はABEMAにて無料配信中。