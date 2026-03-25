【元#2i2奥ゆい・1st写真集発売】お尻トレーニングをして臨んだ、雨の中の艶っぽい水着撮影。デビューから解散、写真集発売までを振り返る【インタビュー】

【元#2i2奥ゆい・1st写真集発売】お尻トレーニングをして臨んだ、雨の中の艶っぽい水着撮影。デビューから解散、写真集発売までを振り返る【インタビュー】