「仲間たちは思わず笑っていた」“ギャンブル依存症”のイングランド代表FWがド派手なカジノパーティーを開催！ 関係者が証言「全体で25万ポンドは賭けていた」
サウジアラビアのアル・アハリでプレーするイングランド代表FWアイバン・トニーが、自身の30歳の誕生日を祝うパーティーを開催。その様子をイギリス紙『THE Sun』が伝えた。
プレミアリーグのブレントフォード在籍時の2023年、232件の賭博行為により８か月間の出場停止処分を受けたトニー。過去にギャンブル依存症と診断されたことも公言しているなか、今回の誕生日パーティーはカジノをテーマにしたものだったという。
会場はロンドンの五つ星ホテルで、ルーレットテーブルも設置。ドレスコードが求められる豪華な催しとなり、ある関係者は「アイバンはパーティー全体で25万ポンド（約2500万円）は賭けていた。彼の過去を知る仲間たちは思わず笑っていたね」と証言している。
なお会場には、マンチェスター・シティからエバートンにレンタル移籍中のジャック・グリーリッシュやアーセナルの選手数名、今年の『ラブ・アイランド』（イギリスの人気恋愛リアリティ番組）出演者たちもいたと報じられている。
節目の日はあくまで自分流に楽しんだトニー。どうやら、ギャンブルとの距離感はまだまだ縮まったままのようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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