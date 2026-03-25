「ファーム・西地区、オリックス−阪神」（２５日、京セラドーム大阪）

開幕前の最終登板に臨む阪神先発のイーストン・ルーカス投手（２９）が「９番・ＤＨ」で出場。指名打者制のないセ・リーグでの戦いを想定した来日初打席で全力疾走を見せた。

二回１死で巡ってきた第１打席。左打席に入ったルーカスはオリックスの先発・エスピノーザと相対した。初球は振り遅れ気味の空振りとなったが、スイング後に笑顔で２、３度うなずくしぐさを見せた。２球目、１４９キロのツーシームに果敢にスイングを仕掛けた打球は二遊間方向へのゴロに。ルーカスは一塁へ全力疾走で内野安打を狙うも、遊撃・横山聖がランニングスローで一塁に送球し、惜しくもアウトとなった。

２３日に甲子園での投手指名練習に参加した際「打席に立てば（アマチュア時代の）２０１５年以来。高校時代は打率・３７５とかホームランも２本ぐらい打っていた記憶がある」と明かしていた助っ人左腕。約１０年ぶりの打席となったが、ベンチに戻る際も笑顔を浮かべるなど、終始楽しんでいる様子だった。