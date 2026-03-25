「そのうち治る」は失明の元！目の異常を感じたら「2週間以内」に行くべき理由と対策

セルフチェックで異常を感じた場合、速やかに眼科を受診することが重要です。特に滲出型加齢黄斑変性の可能性がある場合は、早期治療が視力維持の鍵となります。症状の緊急性を判断し、適切なタイミングで受診することが求められます。このセクションでは、受診のタイミングや緊急性の判断基準、眼科受診時に医師へ伝えるべき情報について詳しく解説します。

監修医師：

柿崎 寛子（医師）

三重大学医学部卒業 / 現在はVISTA medical center shenzhen 勤務 / 専門は眼科

セルフチェックで異常を感じたときの対応

セルフチェックで異常を感じた場合、速やかに眼科を受診することが重要です。特に滲出型加齢黄斑変性の可能性がある場合は、早期治療が視力維持の鍵となります。

受診のタイミングと緊急性

以下のような症状が現れた場合は、緊急性が高いと考えられます。突然の視力低下、急激な歪みの増悪、視野の中心部に暗点が出現した場合は、できるだけ早く、可能であれば数日以内に眼科を受診することが推奨されます。片眼だけの症状であっても油断せず、早めの受診を心がけましょう。一方、徐々に進行する軽度の歪みやぼやけの場合でも、1から2週間以内には受診することが望ましいです。自己判断で様子を見続けることは避け、専門医の診察を受けることが重要です。夜間や休日に急激な症状が出現した場合は、救急対応可能な医療機関への相談も検討します。

眼科受診時に伝えるべき情報

眼科を受診する際には、症状の詳細を医師に伝えることが正確な診断につながります。いつから症状が始まったか、どのような症状か(歪み、ぼやけ、暗点など)、片眼か両眼か、症状の変化の速度、日常生活への影響などを整理しておきましょう。また、家族歴、喫煙歴、既往症(特に眼科疾患や全身疾患)、現在服用している薬についても情報提供が必要です。セルフチェックで気づいた具体的な変化(アムスラーチャートでどの部分が歪んで見えたかなど)も重要な情報となります。可能であれば、症状に気づいた日付や変化の経過をメモしておくと、医師が病状を把握しやすくなります。

まとめ

加齢黄斑変性は早期発見と早期治療が視力維持の鍵となる疾患です。歪んで見える、中心が暗くなるといった症状に気づいたら、自己判断せずに速やかに眼科を受診しましょう。日常的なセルフチェックと定期的な眼科検診を組み合わせることで、失明リスクを軽減できます。ご自身の目の健康を守るため、今日から行動を始めることが大切です。

参考文献

日本眼科学会「加齢黄斑変性」

厚生労働省eJIM 目の症状・疾患［各種疾患 - 医療者］

日本眼科学会「新生血管型加齢黄斑変性の診療ガイドライン」

一般社団法人三田医師会「加齢黄斑変性の疫学と予防」