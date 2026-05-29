スポーツビジョントレーナー・野口信吾さんが伝授する「両手ボール上げ」野球の現場でよく耳にする「ボールを見て打とう」という指導。だが、トップレベルの選手ほど、ボールを「よく見ていない」という。打力を向上させる上で重要になるのが、眼と手を連動させる能力。アマチュアからプロまでサポートするスポーツビジョントレーナーの野口信吾さんは動体視力や周辺視を高めるドリルを紹介している。野球を始めたばかりの子ど