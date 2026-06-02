メガネブランド『Zoff』を運営する株式会社インターメスティック（東京都港区）は、このほど「メガネと視力」に関する調査を実施、その結果を発表しました。それによると、視力矯正が必要な子どもが約3割にのぼった一方、子どもがメガネをかけることを様子見した経験がある保護者が6割以上であることがわかりました。【調査結果】視力矯正が必要な子どもは全体の約3割という結果に調査は、全国に居住する25〜59歳の男女800人（小学