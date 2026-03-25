車を運転する際、カーナビを使う人もいれば、スマホの地図アプリを起動し、カーナビの代わりに使用する人もいます。スマホの地図アプリは非常に便利ですが、運転中に使用した場合、道路交通法違反に該当する恐れはないのでしょうか。スマホをカーナビ代わりに使う際の注意点について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

【要注意】これが、車の運転時に「道交法」違反に問われる可能性のある“服装”です（画像6枚）

画面を注視すると道交法違反の可能性

Q.そもそも、車の運転時にスマホを使っても問題はないのでしょうか。道路交通法上、問題はありますか。

佐藤さん「自動車の運転中の『ながらスマホ』は、道路交通法で禁止されています（道路交通法71条5号の5）。

具体的には、走行中にスマホを手に持ち、通話する行為、走行中にスマホを手に持ち、その画面を注視する行為は道路交通法違反に当たり、普通車の場合、反則金の金額は1万8000円です。反則金を支払わなかった場合、刑事手続きに移行しますが、法定刑は『6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金』です（同法118条1項4号）。

また、スマホの使用により事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合には、交通反則通告制度の対象にならず、刑事手続きになり、法定刑は『1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金』です（同法117条の4第1項2号）」

Q.では、運転時、スマホをホルダーに固定してカーナビ代わりにする場合、どんな使い方が違反になりますか。

佐藤さん「走行中に車に設置されているカーナビやスマホを注視することは、道路交通法上、禁止されています（同法71条5号の5）。

カーナビ代わりに使用しているスマホを手で持って画面を注視すれば、先述の通り、6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科される可能性があります（同法118条1項4号）。

一方、カーナビやカーナビ代わりに使用しているスマホを、手で持つことなく注視する行為は、先述のように道路交通法で禁止されているものの、特別な罰則の対象にはなっていません。

ただし、一般的な義務として、運転者は、他人に危害を及ぼさないような方法で運転しなければならないという『安全運転義務』を負っており（同法70条）、『3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金』という罰則も定められています（同法119条1項14号）。

走行中にわずかな時間、手で持つことなく、固定されたスマホ画面を見るだけでも、速度や交通状況などによっては、他人に危害を及ぼす運転方法に当たり、安全運転義務違反になる可能性があるので、注意しましょう。

また、カーナビやスマホを注視したことにより、事故を起こすなど、道路における交通の危険を生じさせた場合、先述の通り、罰則が科される可能性があります（同法117条の4第1項2号）。

ここで『注視』とは何かが問題になりますが、何秒以上画面を見ていたら『注視』に当たるかについて、明確な基準があるわけではありません。各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるとされているようですが、2秒未満であっても警察の取り締まりの対象になる可能性はあります」

Q.運転時にスマホやホルダーを設置してはいけない場所はありますか。

佐藤さん「運転者の視界を遮るような場所に設置することは避けましょう。例えば、フロントガラスやバックミラーなどに設置すれば、運転者の視界が遮られるため、先述の安全運転義務違反になる可能性があります。その他、ダッシュボード上への設置も、安全な運転に支障が出る可能性があるため、避けた方が良いでしょう。

フロントガラスへの設置は、不正改造に当たる可能性もあります。不正改造は、道路運送車両法で禁じられており（道路運送車両法99条の2）、罰則は『6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金』です（同法108条1号）」

Q.ちなみに、停車時にスマホを手に取る行為も道路交通法上、問題となるのでしょうか。

佐藤さん「赤信号で停車時にスマホを手に取る行為は、道路交通法上、禁じられていません。従って、停車時であれば、スマホを手に持って通話することも、画面を注視することも問題ありません」