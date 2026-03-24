NAC600mg高配合＆90日間返金保証！ ドクターズチョイス「N-アセチルシステインEX」

記事ポイント グルタチオンの前駆体NAC600mgを高配合したインナーケアサプリメントビタミンC・ビタミンB6・セレンの4成分でグルタチオンの体内生成をサポート90日間全額返金保証付きで気軽に試せる設計 グルタチオンの前駆体NAC600mgを高配合したインナーケアサプリメントビタミンC・ビタミンB6・セレンの4成分でグルタチオンの体内生成をサポート90日間全額返金保証付きで気軽に試せる設計

ビューティー＆ヘルスリサーチ社のサプリメントブランド「ドクターズチョイス」から、新製品「N-アセチルシステインEX」が登場しています。

美容医療でも注目される成分「グルタチオン」に着目し、その前駆体であるNACを高配合した、大人のためのインナーケアサプリメントです。

ドクターズチョイス「N-アセチルシステインEX」

商品名：ドクターズチョイス N-アセチルシステインEX内容量：60粒（約30日分）価格：4,890円（税込）

ドクターズチョイス「N-アセチルシステインEX」は、くすみやハリ不足が気になりはじめた大人の肌を内側から支えるサプリメントです。

透明感ケアやエイジングケアで注目されている「グルタチオン」は、点滴や注射などの美容医療として耳にする機会が増えている成分ですが、近年の研究では、経口摂取した場合に消化管でアミノ酸に分解されてしまい、吸収効率が十分ではない可能性が示されています。

グルタチオンの体内生成を支える4つの栄養素

本製品は、グルタチオンそのものではなく、体内でのグルタチオン生成を支える4つの関連栄養素を配合しています。

主成分のN-アセチルシステイン（NAC）は、アミノ酸の一種でグルタチオンの前駆体物質として知られる成分で、1粒あたり600mgを高配合しました。

さらにビタミンC 400mg、ビタミンB6 10mg、セレン 100μgを加え、グルタチオンの働きを多角的にサポートする処方となっています。

90日間全額返金保証

ドクターズチョイスでは、特許出願済・実用新案取得の「90日間全額返金保証」を導入しています。

すべて飲み終えた後でも保証の対象となり、電話不要・オンライン完結・商品の返送も不要という徹底した顧客志向の制度です。

他社でより良い商品を見つけて乗り換えた場合も返金対象となるため、金銭的なリスクなく気軽に試すことができます。

年齢とともに気になるくすみやトーンの変化に、毎日のインナーケアとして取り入れられるサプリメントです。

透明感のある印象を目指す方や、内側からのエイジングケアを始めたい方に向けた処方が魅力となっています。

90日間全額返金保証がついているので、NACサプリを初めて試す方にもハードルが低い設計です。

ドクターズチョイス「N-アセチルシステインEX」の紹介でした。

よくある質問

Q. N-アセチルシステインEXにはどのような成分が配合されていますか？

A. グルタチオンの前駆体であるNAC 600mgを主成分に、ビタミンC 400mg、ビタミンB6 10mg、セレン 100μgの4つの栄養素が配合されています。

Q. 返金保証の条件を教えてください。

A. 90日間全額返金保証が付いており、すべて飲み終えた後でも対象です。電話不要・オンライン完結・商品の返送も不要で手続きできます。

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