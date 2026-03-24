日本テレビ系で放送中の『冬のなんかさ、春のなんかね』で主演を務める杉咲花がクランクアップを迎えた。

参考：今泉力哉監督が杉咲花に託した全幅の信頼 『冬のなんかさ、春のなんかね』インタビュー

本作は、主演の杉咲と監督・脚本の今泉力哉のタッグで贈る、“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。

杉咲が演じた文菜は、小説家としてこれまでに2冊の小説を出版し、現在3冊目を執筆中。執筆以外に、普段は古着屋でアルバイトをしている。現在、佐伯ゆきお（成田凌）という恋人はいるのだが、さまざまな過去の恋愛体験が影響して、いつからか“きちんと人を好きになること”“きちんと向き合うこと”を避けてしまっていて、ゆきおに言えない本音を話せる山田線（内堀太郎）や、自分のことを好きな早瀬小太郎（岡山天音）と隠れて会ったりしている。しかし、ゆきおとの温泉旅行をきっかけに、一緒に過ごした穏やかな時間が心地よく、愛おしく、ゆきおの大切さに気づいていく。そして嘘をつくのが苦しい、裏切りたくない、ちゃんと向き合ってみたい、という気持ちにたどり着いた文菜は、ゆきおの誕生日に最初に2人が出会ったコインランドリーで待ち合わせをする。2人はどんな話をするのか。果たして2人の結末は。

監督の今泉は、演じるという部分だけではなくて、現場でのあり方やそこに至る準備、スタッフへの気遣い含め、この作品の中心に杉咲がいたことが本当に大きかったと語る。

クランクアップを迎え、杉咲は「本当に素敵なラストシーンでクランクアップできて感無量です。この作品のスタンスは、人がどんなにダメダメな時でも排除せずに、文句言いながらも面白がって、愛のある眼差しを向けるこの現場の皆さんの心意気そのものだったと思います」とコメント。杉咲本人が「素敵なラストシーン」と語ったラストとは。

杉咲花 コメントこんな幸せなシーンでクランクアップできて感無量です。生まれてきた誰もが、祝福されるような本当に素敵なラストシーンで、すごい幸せです。文菜という、すごく身勝手な葛藤と「変わりたい」という気持ちを持った人の姿を約10時間かけて描いたこのドラマは、ちょっとどうかしているとも思いますし、でも本当に胸を打たれてばかりで。この作品のスタンスは、人がどんなにダメダメな時でも排除せずに、文句言いながらも面白がって、愛のある眼差しを向けるこの現場の皆さんの心意気そのものだったと思います。未熟者で人としてもつたない自分のことも受け入れてもらって、救われてばかりでした。皆さんがどんな気持ちで毎日を過ごしていたかはわからないですけど、でも自分の目に映る皆さんは本当にいつも優しくて時に厳かでちゃんとわずらわしくて。本当に心の通った最高のチームで、心の底から大好きでした。人生であと何回こんな現場に出会えるかわからないですけれど、コツコツ続けていたらまたいつか皆さんと再会できることを信じて頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。

（文＝リアルサウンド編集部）