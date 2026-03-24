瀬戸朝香、高校生の息子が“飛び入り参加”ダンス動画に反響「口元や仕草がイノッチそっくり」「雰囲気パパ似すぎる」 夫は井ノ原快彦
20th Century・井ノ原快彦（49）の妻で俳優の瀬戸朝香（49）が23日、高校生の息子が“飛び入り参加”したダンス動画を公開した。
【動画】「口元や仕草がイノッチそっくり」高校生の息子が“飛び入り参加”したダンス動画披露の瀬戸朝香
瀬戸は「息子が突然入って来て笑われたぁ〜まぁ、、、気持ちは分かる 笑笑」と、ほほ笑ましいハプニングを報告。「面白いから投稿しちゃった」と、ダンス中に息子が加わった親子仲の良さが伝わる映像を披露した。
ハッシュタグには「#息子」「#高校生」「#親子」と添え、成長した息子との日常をありのままに発信した。
コメント欄には「口元や仕草がイノッチそっくり」「雰囲気パパ似すぎる」「仲良しなのが伝わります」「めちゃくちゃ可愛い」などの声が寄せられている。
瀬戸と井ノ原は、2007年に結婚。10年3月に長男、13年11月に長女を出産した。
【動画】「口元や仕草がイノッチそっくり」高校生の息子が“飛び入り参加”したダンス動画披露の瀬戸朝香
瀬戸は「息子が突然入って来て笑われたぁ〜まぁ、、、気持ちは分かる 笑笑」と、ほほ笑ましいハプニングを報告。「面白いから投稿しちゃった」と、ダンス中に息子が加わった親子仲の良さが伝わる映像を披露した。
ハッシュタグには「#息子」「#高校生」「#親子」と添え、成長した息子との日常をありのままに発信した。
コメント欄には「口元や仕草がイノッチそっくり」「雰囲気パパ似すぎる」「仲良しなのが伝わります」「めちゃくちゃ可愛い」などの声が寄せられている。
瀬戸と井ノ原は、2007年に結婚。10年3月に長男、13年11月に長女を出産した。