「美脚すぎんだろw」ふかわりょう、美脚に注目集まる。「ほんっと足細くて心配」「しっかり食べて」
お笑いタレントのふかわりょうさんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。ソロショットを公開したところ「美脚すぎんだろw」「ほんっと足細くて心配」といった声が寄せられています。
【写真】「美脚すぎんだろw」「ほんっと足細くて心配」
ファンからは「足、ほそっっっ」「私より足細い」「足が綺麗」「美脚すぎんだろw」といった声が寄せられています。一部には「ほんっと足細くて心配」「しっかり食べてしっかり休んでください」など、体調を心配するコメントもありました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「美脚すぎんだろw」「ほんっと足細くて心配」
「足、ほそっっっ」ふかわさんは「春」とつづり、3枚の写真を投稿。ふわふわドームの上で飛び跳ねる様子が写っています。上半身はニットセーター、下半身はショートパンツにタイツという服装のふかわさんですが、そのタイツで際立つ美脚に注目が集まることに。
過去投稿にも「スタイルめっちゃいいな」の声2025年10月26日には、ソロショットを投稿したふかわさん。カットソーにスラックスを合わせたシンプルなコーディネートですが、ファンからは「今日もりょうくんはスタイルがよい」「ふかわってスタイルめっちゃいいな」といった声が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)