大型犬がパン作り中の出来事を見たときのユーモラスな反応が、TikTokで注目されています。投稿したのは、シベリアンハスキーのアウルちゃん、ボーダーコリーのグルスくんと暮らしている「アウル&グルス」さん。投稿から31.2万回以上再生され、「言動と行動の温度差ｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：いつも優しい母が『パン生地を叩きつけた』結果→大型犬がビックリして…勘違いしてしまう光景】

恐怖のパン作りタイム

登場するのは、シベリアンハスキーのアウルちゃん。とある日、ママがキッチンでパン生地を叩きつけていると、アウルちゃんは怯え始めたといいます。飼い主さんの元へ避難し、遠くから不安そうにキッチンの様子をうかがい始めたんだそう。

パンを叩きつける衝撃音に、アウルちゃんは「ママが何かに対して怒っている」と勘違いした様子だったとか。ママを見つめる後ろ姿は、少し震えているようにも見えたといいます。

言葉と行動の温度差がすごい

その後もアウルちゃんは、不安げな表情で飼い主さんを見つめてきたんだそう。何が行われているのか理解できないアウルちゃんにとって、ママの行動は恐怖でしかなかったでしょう。

ママはやさしく「ママ、ニコニコしてるでしょ？怒ってるわけじゃないんだよ」と、アウルちゃんを安心させるように語りかけたんだそう。しかし、手元ではパン生地が猛烈な勢いで叩きつけられており、説得力はほぼゼロの状態だったのでした。

恐怖の時間は続く…

アウルちゃんの「そう言われても…」と困惑する声が聞こえてきそうな様子だったとか。どれだけ「怒ってないんだよ？」と繰り返されても、手が止まらない限りアウルちゃんの恐怖心は消えなかったといいます。

中身はとても繊細なアウルちゃん。ママのパンを叩きつける音はしばらく続き、恐怖の時間をもう少し耐えるしかなかったのでした。

この投稿には「ニコニコしてる方が怖いときある」「最高のギャップ」「ホラーやんｗ」「怒っていますか？みたいな顔ｗ」「パンみたいな色でかわいい」など、シュールな光景に多くの人が魅了されていました。

投稿者である「アウル&グルス」さんのアカウントでは、繊細なアウルちゃんと、共に暮らすグルスくんの愉快な日常が他にもたくさん投稿されています。仲の良い2匹にも注目ですよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「アウル&グルス」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。