板野友美、家賃200万円生活のリアル告白「プレッシャーをバネに」 高級新車は“土禁”の徹底ぶり
元AKB48で1児の母・板野友美（34）が、22日放送のABEMA情報バラエティ『秘密のママ園2』にスタジオゲストとして出演。話題となっている自宅や私生活について本音を語った。
【写真】近影公開！番組に出演した元人気子役・野村佑香と長女＆次女のショット
番組では、MCの峯岸みなみが板野の「家賃200万円」の自宅に言及。10代の頃から20年来の仲という関係性もあり、軽快なやり取りが展開された。板野は「自分も会社経営してるし、旦那もスポーツ選手なので、頑張ってるからこういう家住みたいよねっていうステータスがある」と語り、現在の生活への思いを明かした。
その一方で、峯岸は元AKB48の前田敦子からのエピソードとして「ともは家に住んでから、プレッシャーで病んでる」と聞いたと暴露。思わぬ“タレコミ”にスタジオが沸く中、板野は笑いながら「敷金めっちゃ高かったし…プレッシャーを頑張ってバネにしてるって感じ」と語り、華やかな暮らしの裏にある率直な心境をのぞかせた。
また、高級新車についての話題では「新車だからキープしたいなと思って」と、車内を“土禁”にしているこだわりを明かす場面も。近藤千尋から「（お菓子の）ボーロも禁止？」と聞かれると「禁止」と即答しつつ、「パパの車は食べてOK」と、夫でプロ野球選手の高橋奎二の車ではルールが異なることも語り、スタジオの笑いを誘った。
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番組では、MCの峯岸みなみが板野の「家賃200万円」の自宅に言及。10代の頃から20年来の仲という関係性もあり、軽快なやり取りが展開された。板野は「自分も会社経営してるし、旦那もスポーツ選手なので、頑張ってるからこういう家住みたいよねっていうステータスがある」と語り、現在の生活への思いを明かした。
また、高級新車についての話題では「新車だからキープしたいなと思って」と、車内を“土禁”にしているこだわりを明かす場面も。近藤千尋から「（お菓子の）ボーロも禁止？」と聞かれると「禁止」と即答しつつ、「パパの車は食べてOK」と、夫でプロ野球選手の高橋奎二の車ではルールが異なることも語り、スタジオの笑いを誘った。