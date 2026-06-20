記者会見するノルウェーのストーレ首相＝19日、ノルウェー・オスロ（NTB提供、ロイター＝共同）【ロンドン共同】ノルウェーのストーレ首相は19日、小学校で児童が生成人工知能（AI）を使うことを原則禁止する方針を明らかにした。学力の低下を防ぐための措置としており、中学生以上についても教育の場でAIを使用することを制限。ノルウェーは教育のデジタル化が世界で最も進んだ国の一つとされている。ロイター通信によると政