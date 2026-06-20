テレビ朝日系「ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会」が１８日に放送された。昨年の「Ｍ-１グランプリ」準優勝でブレーク中のドンデコルテ・渡辺銀次、小橋共作の冠バラエティー。銀次が調理した絶品の鍋をつつきながら、ゲストとトークを繰り広げる。この日は、相席スタート・山崎ケイ、カーネーション・吉田結衣、鈴木奈々らをゲストに「こじらせ女子の会」を進行した。銀次は自身のウイークポイントとして「移動弱者」だ