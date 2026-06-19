元体操選手の池谷直樹（52）が18日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。借金について語った。TBS系「スポーツマンNO.1決定戦」の「モンスターボックス（跳び箱）」で世界記録を樹立するなどして一躍話題に。01年からは人気舞台「マッスルミュージカル」に中心メンバーとして参加し、海外公演も行うなど多忙な毎日をおくっていたが、11年に同ミュージカルの運営会社が突然倒産した。12年には「そのメ