俳優・竹内涼真（33）の弟で歌手の竹内唯人（25）が18日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。自身の借金について語った。唯人は19年にABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「オオカミちゃんには騙されない」の出演をきっかけとして若者を中心にブレーク。同年10月には歌手デビューを果たし、歌手デビューから4カ月で担当したテレビ朝日系連続ドラマ「鈍色のの中で」の主題歌「ニビイロ」は、総再