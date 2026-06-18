“婚活”に挑んだ34歳の美人経営者が、婚活アドバイザーとの振り返り面談で自身の“浮気発言”を振り返り、「いい歳して本当に恥ずかしい」と猛省する場面があった。【映像】美人社長 婚約初夜から穴開き水着で誘ったジャクジーデート6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』が最終回を迎えた。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人