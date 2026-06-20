国民民主党の玉木代表は２０日、政府と与野党による「社会保障国民会議」の実務者会議で示された食料品の消費税率を２年間限定で１％に引き下げる議長案について、「２年後に景気が悪かったら増税できるのか」と述べ、懸念を示した。訪問先の富山市で記者団に語った。食料品消費税の「実質ゼロ」を実現するとした負担軽減の方向性には「賛同する」と語った。その上で「所得税、住民税、社会保険料を軽減する方が迅速性と十分性