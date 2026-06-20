現在、大きな盛り上がりを見せている『FIFAワールドカップ 2026』。その中で最大の話題となっているのが、NHKで日本代表全試合の解説を務める本田圭佑だ。試合中に放った「うざい」「やば」などの言葉がSNSでトレンド入りし、NHKが特設ページで「本田解説語録」を設けるなど国内で称賛を浴びる一方、対戦相手のオランダメディアからは批判の声も上がるなど、その独自のスタイルが波紋を広げている。なぜ彼の解説はここまで人々を