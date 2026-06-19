日本人モンスターが前哨戦で見せた“魂のぶつかり稽古”。相手が折れるまで当たり続けること計15回。シンプルだが凄まじい気迫の勝負に「肉と肉、弾け散るような音が…」と実況興奮。「すげえ衝突」「交通事故だって」とファンも騒然となった。【映像】モンスター対決でド迫力“魂のぶつかり稽古”6月16日に後楽園ホールで行われたプロレスリング・ノア「NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026」で、Yoshiki Inamura＆スタリオン・ロジャ