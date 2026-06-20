JR浜松駅の新幹線ホームに向かう利用客＝2024年JR浜松駅で19日に起きた東海道新幹線の人身事故で、ホーム上には柵があったものの、接触した人は乗客が乗り降りするための切れ目から線路に降りたことが20日、静岡県警への取材で分かった。ホームドアは設置されていなかった。県警によると、防犯カメラの映像などから、上り線のホームから降りた後、線路を2本横断して下りの線路まで歩き、通過中の東京発博多行きのぞみ49号と接