SNSで一躍時の人となった人物が自身の総資産を明かすとともに、“バズり”の威力を語って共演者を驚かせる場面があった。【映像】SNSで大バズした本人の“ダディダディダンス”6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送された。今シーズンから導入されたのが、挑戦者の夢を応援する「ギフティングステー