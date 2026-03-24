漫画家のニシムラマコジさんの漫画がインスタグラムで2万2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

美容室で、担当の美容師からひたすらに質問攻めにされました。「別に」と答え続けていたのですが、「私のこと、ウザいと思っていますか？」と聞かれて…という内容で、読者からは「話し掛けてほしくない気持ち分かる」「美容師さん、メンタル強くて草」「ラストのやりとり好き（笑）」などの声が上がっています。

どっちの気持ちも分かる、“あの気まずさ”

ニシムラマコジさんは、インスタグラムやウェブサイト「マコジのまんが」などで作品を発表しています。ニシムラマコジさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ニシムラマコジさん「あれこれと質問してくる美容師さんって結構いると思うのですが、そんな人に全て『別に』で返したらどうなるかなと思ったことがきっかけです」

Q.もし実際に、ニシムラさんがこのような美容師とお客さまとのやりとりを見たら、客観的にどう思うでしょうか。

ニシムラマコジさん「『美容師さんはこういう感じのお客さんがきたら嫌だろうな〜』と思う反面、『お客さんの立場からしたら、適当に返したいときもあるよな〜』と思いますね」

Q.ニシムラさんご自身は、美容室でどのように過ごしたいですか。

ニシムラマコジさん「僕はよく知らない人と話すのが得意ではないというか、気を使って疲れてしまうタイプなので、美容師さんにはできるだけ放っておいてもらえるとありがたいですね」

Q.もしニシムラさんがお客さまの立場なら、このような美容師の質問に全て正直に答えますか。

ニシムラマコジさん「話し掛けられたくないと思いながらも、感じの悪い人だと思われるのも嫌なので、頑張って適当に答えると思います」

Q.普段、美容室はどのくらいの頻度で利用していますか。

ニシムラマコジさん「昔は普通の美容室に通っていたのですが、現在は月1で1000円カットに通っています。安くて早い上に、あれやこれやとプライベートなことまで聞かれることが少なく、ストレスも少なくて助かっています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ニシムラマコジさん「『エ◯カ嬢かと思ったよ！』というツッコミが多く、やはり皆さん、あの騒動は忘れていないのだなと思いました（笑）」