天気が回復した23日の大分県内は午後から気温が上がり最高気温が20度を超えたところもありました。

23日からの1週間は気温が高い日が多い予想でサクラが開花するところも増えそうです。

◆TOS大津厚一カメラマン

「日田市の亀山公園。すでに多くの花が咲いているサクラの木もある」

サクラの名所として知られる大分県日田市の亀山公園です。およそ70本のソメイヨシノが植えられていて、すでにサクラの開花が進んでいます。

23日の日田市の最高気温は21.1度まで上がったほか、佐伯市蒲江で20度。大分市でも19.2度など4月中旬並みの暖かさとなりました。

春の日差しの下サクラを楽しむ人の姿が見られました。

◆訪れた人

「サクラの時期が来たって感じ。やっぱり（サクラは）風物詩です」

「きれい。毎年来ているので、きょうは気持ちがいい。暖かい」

23日からの1週間は暖かい日が多くなる予想で、各地からサクラの開花の便りが届きそうです。

気象台の標本木

一方、こちらは大分市の大分地方気象台。標本木に5輪から6輪の花が確認されれば開花発表となりますが…

◆TOS刀祢優月アナウンサー

「こちらがサクラの標本木のソメイヨシノ。23日の開花状況を見てみたがまだ2輪しか咲いていなかった」

大分のサクラの開花の平年日は3月24日ですが、まだ開花の発表とはならないようです。

しかし…。

◆大分地方気象台 石橋慶也さん

「先週までは1輪も咲いていなかったが、今週になって2輪咲いている。順調に開花している」

ウェザーニューズによりますと、木曜日以降は暖かい日が続くことから、大分の開花は3月27日金曜日ごろになる予想だということです。

本格的な春の訪れはもう、すぐそこです。

小笠原アナウンサー）

ここからは気象予報士の大波多さんとお伝えします。大分県内もいよいよ桜シーズン到来ですね。

大波多 気象予報士）

23日からの週は大分県内各地から開花の便りが届きそうです。

予想気温を見ていくと24日、25日は天気が下り坂で雲が増えるため、日中の気温はあまり上がりませんが、木曜日以降は最高気温19度前後と春本番の暖かさが続く予想です。この暖かさで桜のつぼみの成長も進みそうです。

大分県内各地の開花予想です。映像でも紹介した日田市の亀山公園はすでに開花していて、来週初めにも満開を迎える予想です。その他の地域はまだ開花していませんが、中津城や臼杵城跡などは数日中に開花しそうです。

大分市内は大分県内の中では特に遅くなりそうで、大分城址公園は今週末の開花予想です。

開花から満開までは1週間から10日ほどで、来週には見頃を迎えるところが多くなりそうです。