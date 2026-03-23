櫻坂46、最新映像作品から「I want tomorrow to come」のライブ映像を期間限定公開
櫻坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルにて、最新映像作品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』から、「I want tomorrow to come」のライブ映像が公開された。
■四期生9名が楽曲の途中から参加
「I want tomorrow to come」は2024年10月にリリースされた10thシングルで、三期生・山下瞳月がセンターを務めている。昨年のツアーのドーム公演からは、四期生9名が楽曲の途中から参加するという演出が加えられており、あらたな見どころが詰まった映像に仕上がっている。
なお、このライブ映像は4月12日23時59分までの期間限定公開となる。
櫻坂46は、4月11・12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催する。
■リリース情報
2026.02.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「光源」
2024.03.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ドライフルーツ」
2026.03.11 ON SALE
SINGLE「The growing up train」
2026.04.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』
■【画像】櫻坂46のアーティスト写真
■関連リンク
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/