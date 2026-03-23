昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が22日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。巨人時代ともにプレーした1学年上の先輩、坂本勇人内野手（37）の復活に期待を寄せ、エールを送った。

「プロ野球開幕SP」としてオンエアされた今回。インナーもパンツも上下黒＆白ジャケットというスタイルでスタジオに登場した中田氏は、今季の注目選手について聞かれると「やっぱりジャイアンツの坂本さん…坂本選手ですかね」と即答した。

「やっぱり復活劇っていうのをね、見たいですし。不調であったりケガであったりっていう…ここ1、2年ぐらいですか。多分、本人もね、納得いくような成績残せてないと思うので。何とか…。復活するか復活しないかでジャイアンツの順位は変わってくると思います」と坂本をキーマンに挙げた。

プロ20年目を迎えた坂本はオープン戦で打率.290（31打数9安打）、1本塁打、3打点と結果を残した。ライバルと見られていたリチャードは骨折して離脱し、石塚は開幕2軍スタートが決定。坂本が開幕スタメンとなれば自身18回目となる。