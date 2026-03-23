「最高にエモい瞬間」大谷翔平が“盟友”と…「このハグを待っていました！！」古巣とのOP戦でトラウトと再会

大谷がかつての盟友と再会した(C)Getty Images

ドジャースは現地時間3月22日、エンゼルスとのオープン戦に臨んだ。大谷翔平は「1番・DH」で先発出場。試合前には、エンゼルス時代のチームメイトである盟友マイク・トラウトと再会した。

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髪を短くしてグラウンドに現れた大谷は、トラウトと握手すると、ハグを交わし、何やら言葉を交わしているようだった。米ポッドキャスト番組『Talkin’ Baseball』の公式インスタグラムでは、その様子を公開している。

SNS上のファンからは「大谷さんとトラウトのハグほど尊いものは無い」「『トラウタニ』再会！！このハグを待っていました！！」「大谷はもちろんだけど、トラウトの復活を心より応援したい」「大谷&トラウトのハグ、エモすぎる」「最高にエモい瞬間…！」と、2人の再会に喜びのコメントが続々と寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]