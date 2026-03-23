実家がミカン農家のShuさん（@shu_rouge）が、スレッズ上で個性的な形に育ったミカンの写真を投稿しています。

【画像】えっ…えぇえ！？ コチラが個性的すぎるミカンと“断面”です！ びっくり！！（6枚）

あまりに個性的な2つのミカン

Shuさんは「農家あるある」とタグを付け、「たまーに個性的なミカンがなります」とコメント。投稿されたのは2つのミカンの写真です。一つは、指のように5つに分かれ、そのうち1本が伸びた形。もう一つは、ウサギの耳のように二股に分かれた形です。

投稿には、ミカン農家のユーザーから「これを超えるものは見たことがありません。すごいです」とのコメントが寄せられています。

他のユーザーからは、「これ、味は普通なの？」「中身はどうなっているの？」という疑問の声も上がりました。Shuさんに聞くと、「収穫したばかりで酸味がありましたが、おいしかったですよ」と話し、断面の写真も見せてくれました。

Shuさんの実家は約100年続くミカン農家で、年間を通じて10品種以上を栽培しているそうです。今回の個性的なミカンは「デコポン」だと教えてくれました。