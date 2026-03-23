夫ですら…すっぴんNGな妻たち

一日のほとんどを一緒に過ごすことになる夫婦生活。しかし、中には「夫にすっぴんを見せられない」という人もいるようです。日中はもちろん、お風呂上がりもすっぴんを見られまいと工夫を凝らす妻たち。そこで今回は、結婚後も夫の前でメイク姿を維持する妻たちの声を調べてみました。

【画像】「夫には内緒よ…」これが、妻たちの”本当の姿“です！

「肌が汚すぎて無理」 切実な理由

夫の前でもメイクをする・しないを巡っては、「同じ家に住んでいてすっぴんを見られないようにするって難しくない？」「夫の前くらいでは自然体でいたいわ」と、“メイクしない派”が多数のよう。

一方の“メイクする派”からは、「眉毛や目はすっぴんを見せてもいいけど、肌だけは汚すぎて無理」「結婚して6年くらいだけどニキビ跡がひどいから、肌に優しくて寝るときもつけられる色がついたクリームを塗っている」などの声が。肌の状態からすっぴんを見られることに抵抗があるという人が多いようです。

他には「メイクを落とすと女友達に驚かれるくらいブスだから、旦那にだけは絶対すっぴんを見せたくない」「旦那が外見をほめてくれるから、すっぴんを見せる勇気が出ない」など、すっぴんとメイク後のギャップを気にして見せられないといった声も。

「眉ティント」で死守！ 涙ぐましい努力

また、“絶対にすっぴんを見せない”とまではいかないものの、「眉毛だけはティントで消えないようにしている」「血色が悪いから、起きてすぐ口紅だけは塗っている」と、夫の前では部分的にメイク姿を維持している人もいました。

ちなみに、夫の前でメイクをしないという人も、彼氏・彼女時代はすっぴんを隠していた人が大半を占める結果に。ただしそのようなケースでも、旅行や同棲（どうせい）するタイミングで「意を決して初めてすっぴんを見せた」という意見が目立ちました。

夫婦であっても、全てを共有しなければならないわけではありません。すっぴんを見せないという行為は、妻にとって自分の中の境界線を守るための工夫とも考えられるでしょう。