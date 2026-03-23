100均で可愛いの売ってるよ！お洒落で安くてしかも軽い！三拍子そろったインテリア雑貨

部屋のちょっとした空きスペース、何か置きたいけれど手間はかけたくない…そんなときにちょうどいいアイテムがダイソーで見つかります。小ぶりで軽く、さっと置くだけで空間にグリーンの雰囲気をプラスできるのがポイント。お世話の手間もかからず、置き場所を選びにくいサイズ感も扱いやすいところです。

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商品情報

商品名：木製グリーンポット

価格：￥220（税込）

種類：葉丸め、リーフ、葉フラワー風

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480810782

ちょっと寂しい空間にすっと置ける小さなグリーン！ダイソーの『木製グリーンポット』

部屋の一角や棚の上、「何か足りないな」と感じるスペースって意外とありますよね。そんな場所に何か置きたくて、ダイソーで見つけたのがこのアイテム。

こちらは小ぶりなフェイクグリーン。片手に乗るくらいのコンパクトさで、ちょっとした空間に置きやすいサイズ感です。

見た目はプランターに入った植物のような作りで、置くだけで空間に潤いをもたらしてくれます。

価格は220円（税込）。デザインは葉のタイプが3種類あり、葉丸め・リーフ・葉フラワー風が展開されています。

今回ご紹介するのはリーフ。細くてツンと尖った葉っぱが特徴で、すっきりした印象にまとまっています。

手間いらずで飾りやすいサイズ！木製ポットのナチュラル感がインテリアになじむ！

ポット部分はスギでできていて、持ってみるとかなり軽いです。重さがないぶん移動させやすく、気分で置き場所を変えやすいのが扱いやすいところ。

棚やラックに置くときも、重さを気にせず使えます。軽いのでウォールラックにも置きやすく、もし落としてしまっても割れたりする心配が少ないのも安心です。

主張しすぎないサイズ感なので、他のインテリアともぶつかりにくく、空間に自然に馴染みます。木製ポットのナチュラルな質感と相まって、シンプルだけれど雰囲気はたっぷりです。

ただ、グリーンの色味は青々としていてキレイなのですが、質感はややテカっとした印象。プラスチック感があるので、近くで見るとフェイクっぽさは感じます。

その分お世話がいらないのは大きなメリット！水やりや日当たりを気にせず、そのまま置いておけるのが嬉しいです。

ダイソーには「多肉ポット」という、さらに小ぶりなフェイクグリーンもあります。こちらは1つ110円（税込）。

トイレや玄関などにも置きやすいサイズで、手軽にグリーンの雰囲気を取り入れたいときにちょうどいいアイテムです。

根元は発泡スチロールのような素材に砂利がまぶされていて、土の見た目がしっかり表現されています。100円商品と侮るなかれ！

お洒落で安くて扱いやすい、三拍子そろったダイソーのインテリア。大きな観葉植物は置けないけど、少し雰囲気を足したい…そんなときにぴったりです。ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。