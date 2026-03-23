100均で可愛いの売ってるよ！お洒落で安くてしかも軽い！三拍子そろったインテリア雑貨
商品情報
商品名：木製グリーンポット
価格：￥220（税込）
種類：葉丸め、リーフ、葉フラワー風
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480810782
ちょっと寂しい空間にすっと置ける小さなグリーン！ダイソーの『木製グリーンポット』
部屋の一角や棚の上、「何か足りないな」と感じるスペースって意外とありますよね。そんな場所に何か置きたくて、ダイソーで見つけたのがこのアイテム。
こちらは小ぶりなフェイクグリーン。片手に乗るくらいのコンパクトさで、ちょっとした空間に置きやすいサイズ感です。
見た目はプランターに入った植物のような作りで、置くだけで空間に潤いをもたらしてくれます。
価格は220円（税込）。デザインは葉のタイプが3種類あり、葉丸め・リーフ・葉フラワー風が展開されています。
今回ご紹介するのはリーフ。細くてツンと尖った葉っぱが特徴で、すっきりした印象にまとまっています。
手間いらずで飾りやすいサイズ！木製ポットのナチュラル感がインテリアになじむ！
ポット部分はスギでできていて、持ってみるとかなり軽いです。重さがないぶん移動させやすく、気分で置き場所を変えやすいのが扱いやすいところ。
棚やラックに置くときも、重さを気にせず使えます。軽いのでウォールラックにも置きやすく、もし落としてしまっても割れたりする心配が少ないのも安心です。
主張しすぎないサイズ感なので、他のインテリアともぶつかりにくく、空間に自然に馴染みます。木製ポットのナチュラルな質感と相まって、シンプルだけれど雰囲気はたっぷりです。
ただ、グリーンの色味は青々としていてキレイなのですが、質感はややテカっとした印象。プラスチック感があるので、近くで見るとフェイクっぽさは感じます。
その分お世話がいらないのは大きなメリット！水やりや日当たりを気にせず、そのまま置いておけるのが嬉しいです。
ダイソーには「多肉ポット」という、さらに小ぶりなフェイクグリーンもあります。こちらは1つ110円（税込）。
トイレや玄関などにも置きやすいサイズで、手軽にグリーンの雰囲気を取り入れたいときにちょうどいいアイテムです。
根元は発泡スチロールのような素材に砂利がまぶされていて、土の見た目がしっかり表現されています。100円商品と侮るなかれ！
お洒落で安くて扱いやすい、三拍子そろったダイソーのインテリア。大きな観葉植物は置けないけど、少し雰囲気を足したい…そんなときにぴったりです。ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。