栃木SCvs栃木C スタメン発表
[3.22 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節](カンセキ)
※14:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 17 杉森考起
DF 24 田端琉聖
DF 25 岩崎博
MF 5 柳育崇
MF 6 阿部海斗
MF 7 川名連介
MF 27 永井大士
MF 47 吉野陽翔
MF 77 西野太陽
FW 81 中野克哉
控え
GK 71 猪越優惟
DF 37 木邨優人
MF 11 青島太一
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 39 屋宜和真
MF 40 食野壮磨
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 22 鈴木裕斗
DF 24 西谷和希
DF 32 小池裕太
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 6 加藤丈
MF 18 加藤大
MF 28 小西慶太郎
FW 9 鈴木武蔵
FW 23 吉田篤志
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 1 原田欽庸
DF 17 知念哲矢
DF 33 乾貴哉
MF 7 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 11 表原玄太
MF 13 大嶌貴
FW 8 山下敬大
FW 14 小竹知恩
監督
今矢直城
※14:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 17 杉森考起
DF 24 田端琉聖
DF 25 岩崎博
MF 5 柳育崇
MF 6 阿部海斗
MF 7 川名連介
MF 27 永井大士
MF 47 吉野陽翔
MF 77 西野太陽
FW 81 中野克哉
控え
GK 71 猪越優惟
DF 37 木邨優人
MF 11 青島太一
MF 13 大曽根広汰
MF 39 屋宜和真
MF 40 食野壮磨
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 22 鈴木裕斗
DF 24 西谷和希
DF 32 小池裕太
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 6 加藤丈
MF 18 加藤大
MF 28 小西慶太郎
FW 9 鈴木武蔵
FW 23 吉田篤志
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 1 原田欽庸
DF 17 知念哲矢
DF 33 乾貴哉
MF 7 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 11 表原玄太
MF 13 大嶌貴
FW 8 山下敬大
FW 14 小竹知恩
監督
今矢直城