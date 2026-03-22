頭金ゼロでフルローン vs 5年貯めて頭金300万。2026年の金利上昇局面、どっちが正解ですか？

2026年は早く買うほど得とは言い切れない

2026年は、フルローンが常に有利とはいえません。金利が上がる局面では、借入額の大きさがそのまま返済負担につながるからです。例えば、借入額が300万円違うだけでも、毎月の返済額には差が出ます。その差は月々では小さく見えても、長い返済期間では家計への影響が大きくなります。

さらに、頭金が少ないと借入額が増えるだけでなく、ローン商品によっては金利条件が不利になることもあります。つまり、頭金ゼロは手元資金を残しやすい一方で、毎月返済と総返済額の両方が重くなりやすい方法です。金利上昇局面では、この重さが以前より無視できなくなっています。



フルローンが向く人、5年貯めて頭金300万円が向く人

フルローンが向くのは、頭金を入れると貯金がほとんど残らない人です。

住宅購入時は、引っ越し費用や家具家電の購入、入居後の修繕など、意外と現金が必要になります。また、頭金を無理に入れて生活予備費まで減らしてしまうと、病気や転職など予想外の出来事に対応しにくくなります。そのため、手元資金を厚めに残したい人には、フルローンが向いている場合もあります。

一方、5年かけて頭金300万円を貯める方法が向くのは、購入を急いでおらず、家計に余裕がある人です。頭金があれば借入額を減らせるため、毎月返済額も総返済額も抑えやすくなります。将来の金利上昇や収入の変化にも備えやすくなるため、安心感は高まるでしょう。

ただし、5年待てば必ず有利になるとはかぎりません。その間に住宅価格や金利がさらに上がれば、頭金を貯めても負担を十分に減らせないことがあります。待つことにもリスクがあるため、単純に「貯めてからのほうが正解」とは言い切れません。



正解は総支払額よりも「返済が苦しくならないか」で決まる

フルローンにするか、5年かけて頭金300万円を貯めるかを考えるうえで大切なのは、総支払額だけで判断しないことです。住宅ローンは長く続くため、途中で家計が苦しくならないことのほうが重要です。審査に通る金額と、安心して返し続けられる金額は同じではありません。

例えば、フルローンでも、購入後に生活費や教育費、修繕費、生活予備費を確保できる場合は十分に成り立ちます。一方、少し金利が上がっただけで家計が厳しくなる場合は、頭金を入れて借入額を減らしたほうが安全です。

大切なのは、「いくら借りられるか」ではなく「返済額が上がっても暮らしを守れるか」です。この視点で考えると、より現実に合った判断がしやすくなるでしょう。



フルローンにするか頭金を貯めるかで迷ったときは、家計に無理のないほうで選ぼう

結論として、2026年の金利上昇局面での正解は一つではありません。すぐに住まいが必要で、手元資金を残したいならフルローンは現実的です。ただしその場合でも、借りられる上限まで借りるのではなく、無理なく返せる額に抑える必要があります。

一方で、購入を急がず、5年後まで安定して貯蓄できる場合は、頭金300万円を用意する価値は十分あります。借入額が減ることで、返済の安心感が高まり、将来の変化にも対応しやすくなるからです。

つまり、この問いの答えは「どちらが得か」ではなく、「どちらが安心して続けられるか」です。金利の予想だけで決めるのではなく、購入後も無理なく暮らせるかを基準に、自分に合った選び方を心掛けましょう。



出典

住宅金融支援機構 【フラット35】 金利情報

住宅金融支援機構 【フラット35】 ローンシミュレーション

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー