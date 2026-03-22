春休みに親子で工作を楽しめる！ クイーンズスクエア横浜「春の訪れを感じよう！はるいろキッズワークショップ」

記事ポイント 3月28日・3月29日に親子向け工作体験を実施。参加無料、当日受付で気軽に参加できます。さくらパスポート提示で先着300名に特典を用意。 3月28日・3月29日に親子向け工作体験を実施。参加無料、当日受付で気軽に参加できます。さくらパスポート提示で先着300名に特典を用意。

春休みに親子で立ち寄れる工作イベント「春の訪れを感じよう！はるいろキッズワークショップ」が、3月28日と3月29日にクイーンズスクエア横浜で行われます。

春色をテーマにしたものづくりを気軽に楽しめる内容で、参加無料なのもうれしいポイントです。

みなとみらいの春イベントとあわせて楽しめる連携企画も用意されています。

クイーンズスクエア横浜「春の訪れを感じよう！はるいろキッズワークショップ」

開催日：3月28日・3月29日会場：クイーンズスクエア横浜 ステーションコアB1F参加費：無料申込：不要アクセス：みなとみらい駅直結、桜木町駅から徒歩でアクセス可能

クイーンズスクエア横浜は、みなとみらいエリアで買い物や食事を楽しめる商業施設です。

館内で気軽に参加できる今回のワークショップは、春らしい色やモチーフにふれながら、子どもの創造力をのびのび引き出せます。

事前申込がいらないため、おでかけの途中に立ち寄りやすいのも魅力です。

最終受付前でも材料がなくなり次第終了となるため、早めの参加が楽しみやすいポイントになります。

Myおうちバッグをつくろう！春色デコレーションワークショップ

実施日：3月28日内容：おうち型バッグを春色パーツでデコレーション参加費：無料

3月28日は、自分だけのおうち型バッグを作れるプログラムを楽しめました。

春らしいパーツやカラーを組み合わせながら、持ち帰りたくなるオリジナル作品に仕上げられます。

完成したバッグは、おでかけ気分をさらに盛り上げてくれるアイテムになりました。

くるくるのぞいてみよう！春のきらきら万華鏡ワークショップ

実施日：3月29日内容：春色をテーマにした万華鏡づくり参加費：無料

3月29日は、くるくる回して楽しむ万華鏡づくりが登場します。

自分で作った万華鏡をのぞく体験は、工作の楽しさと春らしいきらめきを一緒に味わえる内容です。

親子で完成後まで楽しめるため、思い出に残るひとときを過ごせます。

地域連携キャンペーンでは、3月21日から3月29日まで行われる「みなとみらい21さくらフェスタ2026」と一緒に楽しめる特典も用意されました。

ワークショップ参加者のうち、さくらパスポートを提示した子どもには、ノベルティ「桜の物語工作ブック」をプレゼントします。

先着300名限定なので、春の街歩きとあわせて参加すると特別感のある体験になります。

工作ブックは、桜をテーマにものづくりを楽しみながら、自然や季節への興味を広げられる内容です。

みなとみらい21さくらフェスタ2026では、さくら通りを中心に春の街歩きも満喫できます。

さくら通りでは桜並木を楽しめるほか、3月28日には歩行者天国でパレードやグルメストリートなども行われます。

さくらパスポートを活用すると、対象店舗で特典を受けながらエリア全体をめぐれるのも魅力です。

工作体験とお花見気分をまとめて楽しみたい親子にぴったりの週末になります。

季節を感じる工作を無料で楽しめるので、親子のおでかけ先として選びやすいイベントです。

ものづくりが好きな子どもはもちろん、春休みに気軽な体験を探しているファミリーにもおすすめできます。

3月28日と3月29日にクイーンズスクエア横浜で参加でき、みなとみらいの春イベントとあわせて満喫できます。

クイーンズスクエア横浜「春の訪れを感じよう！はるいろキッズワークショップ」の紹介でした。

よくある質問

Q. はるいろキッズワークショップはいつ開催されますか？

3月28日と3月29日に開催されます。

Q. 参加するには申込が必要ですか？

申込は不要で、当日受付で参加できました。

Q. さくらパスポートの特典はありますか？

さくらパスポートを提示した子どもに、先着300名で「桜の物語工作ブック」をプレゼントします。

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